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Этаналь + метиловый спирт =
Этаналь + метиловый спирт =
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ничего не будет, альдегиды не реагируют со спиртами, зато карбоновые кислоты реагируют CH3COOH + CH3OH ---> CH3COOCH3 + H2O (МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ)
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