Этапы развития человечества таблица

Этапы развития человечества. 1) Период: Первобытность, Хронология: 40 тыс. лет назад, Краткое содержание: Становление человека, совершенствование орудий труда, переход к земледелию и скотоводству от охоты и собирательства. 2) Период: Древний Мир, Хронология: 4 век до н.э. - 5 век н.э., Краткое содержание: Раскол общества на управляющих и управляемых, распространиение рабства, культурный подъем. 3) Период: Средние века, Хронология: 5 век н.э. - 15 век н.э., Краткое содержание: Утверждение сословного строя в Европе, большое значение приобретает религия, урбанизация, становление крупных феодальных государств. 4) Период: Новое время, Хронология: 15 в - начало 20 века, Краткое содержание: Становление промышленной капиталистической цивилизации, появление колониальных империй, буржуазная революция, промышленный переворот, развитие мирового рынка и его падение, кризисы производства, соц. противоречия, передел мира. 5) Период: Новейшая история, Хронология: конец 20 века - наши дни, Краткое содержание: державное сопернечиство, изобретение ядерного оружия, распространение компьютеров, изменение характера трудовой деятельности, восстановление целостности мирового рынка, формирование общемировой системы инфокоммуникаций.