Эти российские гидроэлектростанции расположены в Сибири и взодят в лесятку самыз мощных ГЭС мира кроме чего?

Окружающий мир

Эти российские гидроэлектростанции расположены в Сибири и взодят в лесятку самыз мощных ГЭС мира кроме чего?

Автор: Гость