Эти российские гидроэлектростанции расположены в Сибири и взодят в лесятку самыз мощных ГЭС мира кроме чего?
Окружающий мир
Эти российские гидроэлектростанции расположены в Сибири и взодят в лесятку самыз мощных ГЭС мира кроме чего?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это задание Чип 3-4 , кроме Саратовской.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Разложите на множители (вынесение общего множителя за скобку) 1) a^2(x-1)-b(1-x) 2) m^2(a-2)+n(2-a) 3) 2x(a-b)-3y(b-a) 4) 5(x-3)-a(3-x)
Математика
Сколько должно быть палочек,чтобы можно было разложить их поровну на 4 кучки?посторайся найти несколько решений
Математика