Это был любимый папин цветок.Все муки весь ужас предстоящего возмездия ярко рисовались в его голове.Все его способоности сосредоточились теперь на том чтобы найти выход,-выход во что бы то нистало.Какой то шорох послышался ему ...
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Это был любимый папин цветок.Все муки весь ужас предстоящего возмездия ярко рисовались в его голове.Все его способоности сосредоточились теперь на том чтобы найти выход,-выход во что бы то нистало.Какой то шорох послышался ему по направлению от терассы. Задания:выпишите притяжательное прилагательное пожалуйста!!срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю,это слово папин
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453*21, 452*2,453*1 ,453*20. 325*34 ,325*4,325*3, 325*30, 212*15, 212*5, 212*1 212*10 ,164*23 ,805*53 ,1.423*21 Решить по образцу:
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Химия
Циклоалкан массой 25.2 г может присоединить 13.44 л хлороводорода.установите молекул??рную формулу циклоалкана.
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