Это был любимый папин цветок.Все муки весь ужас предстоящего возмездия ярко рисовались в его голове.Все его способоности сосредоточились теперь на том чтобы найти выход,-выход во что бы то нистало.Какой то шорох послышался ему ...

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Это был любимый папин цветок.Все муки весь ужас предстоящего возмездия ярко рисовались в его голове.Все его способоности сосредоточились теперь на том чтобы найти выход,-выход во что бы то нистало.Какой то шорох послышался ему по направлению от терассы. Задания:выпишите притяжательное прилагательное пожалуйста!!срочно

Автор: Гость