Это многозначные слова или омонимы? Среда, нефрит. посол, гладь, заставлять.
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Это многозначные слова или омонимы? Среда, нефрит. посол, гладь, заставлять.
Ответ(ы):
Гость:
Бро, тут нету ни омонимов, ни многозначных слов
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