Это многозначные слова или омонимы? Среда, нефрит. посол, гладь, заставлять.

Разное
Это многозначные слова или омонимы? Среда, нефрит. посол, гладь, заставлять.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бро, тут нету ни омонимов, ни многозначных слов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Как люди сделали землю пригодной для жизни в месопотамии?
Ответить
Разное
Найбільший півострів 1)Індостан 2) Піренейский 3) Аравійський 4) Скандинавський????
Ответить
Разное
Объясните, что означают понятия, которыми означаются свойства, характерные для живых организмов. Обмен веществ- Раздражимость- Рост- Развитие- Разм...
Ответить
Разное
Неброшенное в землю письмо не брошенные не пишется слитно или раздельно
Ответить
Разное
Какая пища добытая Робинзоном на острове показалась самым дивным лакомством?
Ответить
Разное
Какое число предшествует числу 38
Ответить
Разное
Тетрадь Биология Линия жизни 6 класс Рассмотрите рисунок,на котором показано,как гриб с помощью питания захватывает круглого червя-нематоду Как наз...
Ответить
Разное
Найти прыметники разам с назоуником Фарбы и аддценни залатой восени пакидаюць незабыунае уражанне
Ответить
Разное
Какое количество теплоты необходимо для плавления 5 кг льда, взятого при температуре 0°C
Ответить
Разное
You can open doors with these
Ответить