Это не шутка с 1 апреля! К источнику постоянного тока были подключены последовательно электрическая лампа накаливания и полупроводниковый терморезисто р. Что произойдёт с электрическим сопротивлением нити лампы и с эл...

Это не шутка с 1 апреля! К источнику постоянного тока были подключены последовательно электрическая лампа накаливания и полупроводниковый терморезисто р. Что произойдёт с электрическим сопротивлением нити лампы и с электрическим сопротивлением полупроводникового терморезистора при уменьшении силы тока в цепи? (увеличение, уменьшение, неизменность) . Дать пояснение с формулами.

Сопротивление лампы останется неизменным, так как оно зависит только от свойств самой лампы, а не от силы тока. Сопротивление полупроводникового терморезистора также не зависит от изменения силы тока: оно зависит от температуры.