Это персонаж повести Пушкина покинул Францию и приехал в Россию на ловлю счастья ??н мечтал скопить капитал ,вернуться в Париж

Русский язык
Это персонаж повести Пушкина покинул Францию и приехал в Россию на ловлю счастья ??н мечтал скопить капитал ,вернуться в Париж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дефорж, вроде, возможно ошибаюсь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите площадь трапеции
Ответить
Биология
Какие представители плаунов и хвощей находятся в Беларуси под охраной?
Ответить
Литература
Что такое «Водяное общество» в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и кт?? туда входит.. Пожалуйста не копируйте с первого понравившегося...
Ответить
Алгебра
Вычисли длину отрезка LM. (если необходимо, ответ округли до сотых).
Ответить
Русский язык
Расставить знаки припенания пришла зима выпал пушистый снег снежинки кружатся в ??оздухе мороз нарисовал на окнах ляденые узоры
Ответить