Это персонаж повести Пушкина покинул Францию и приехал в Россию на ловлю счастья ??н мечтал скопить капитал ,вернуться в Париж

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Это персонаж повести Пушкина покинул Францию и приехал в Россию на ловлю счастья ??н мечтал скопить капитал ,вернуться в Париж

Автор: Гость