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это присобление поддерживает правую руку живописца при обработке мелких деталей полотна
это присобление поддерживает правую руку живописца при обработке мелких деталей полотна
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Ответил Гость:
муштабель...........................
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