ЭТО СРОЧНО!!!! Бригада из 13 трактористов может вспахать поле за 36 дней . Сколько не??бходимо тракторов , чтобы вспахать это поле за 26 дней при той же производительности труда?
Математика
ЭТО СРОЧНО!!!! Бригада из 13 трактористов может вспахать поле за 36 дней . Сколько не??бходимо тракторов , чтобы вспахать это поле за 26 дней при той же производительности труда?
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