ЭТО СРОЧНО!!!! Бригада из 13 трактористов может вспахать поле за 36 дней . Сколько не??бходимо тракторов , чтобы вспахать это поле за 26 дней при той же производительности труда?

Математика

ЭТО СРОЧНО!!!! Бригада из 13 трактористов может вспахать поле за 36 дней . Сколько не??бходимо тракторов , чтобы вспахать это поле за 26 дней при той же производительности труда?

Автор: Гость