ЭТО СРОЧНО!Нужно написать сочинение на основе услышанного.Тема"Когда моя мама(сестра,сосед и т.д.)училась в школе,путешествовала(и т.п.)...Спросила у родителей -никакого интересного случая нет!ПОМОГИТЕ))) ДАЮ 20 балл...

Моя сестра любит путешествовать,приезжая с курорта она делиться со мною впечатлениями и фотографиями. Недавно она с друзьями была на пикнике.Сквозь смеха и радости они услышали как кто то скулит.Все кинулись к месту от куда исходил звук и увидили маленькую лису,которая была ранена.Осмотрев её и убедившись,что родителей пострадавшего малыша нету поблизости они отправились в город.Найдя ближайшую ветеренарную клинику,они оставили лису на осмотр,т.к. щенку явно требовалось медецинское вмещательство.Осмотрев животное,врач вынес вердикт:"Очевидно животное попало в капкан".Они оставили лису в больнице,но ежедневно посещали её.Через неделю щенок оправился и они выпустили лису в местный заповедник. Это было наверное самое увлекательное путешествие! ________________________________________________ Прошу прощение за ошибки)