Это стих можете продолжить его???? Какое счастье жить и быть любимой и каждую мину??у понимать что в этом грешном и нелепом мире есть человек который смог понять............. .
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Это стих можете продолжить его???? Какое счастье жить и быть любимой и каждую мину??у понимать что в этом грешном и нелепом мире есть человек который смог понять............. .
Ответ(ы):
Гость:
.......................................................................тебя
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