Это стих можете продолжить его???? Какое счастье жить и быть любимой и каждую мину??у понимать что в этом грешном и нелепом мире есть человек который смог понять............. .

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Это стих можете продолжить его???? Какое счастье жить и быть любимой и каждую мину??у понимать что в этом грешном и нелепом мире есть человек который смог понять............. .

Автор: Гость