.......-это взаимовыгодное сожительство организмов. .......-это организм,поселяющийся в теле другого организма и приносящий ему пользу. 5 КЛАСС,ПОМОГИТЕ СРОЧНО!
Биология
.......-это взаимовыгодное сожительство организмов. .......-это организм,поселяющийся в теле другого организма и приносящий ему пользу. 5 КЛАСС,ПОМОГИТЕ СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Симбиоз--это взаимовыгодное сожительство организмов, Паразитизм -это организм,поселяющийся в теле другого организма и приносящий ему пользу. (Во втором неуверен )
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