.......-это взаимовыгодное сожительство организмов. .......-это организм,поселяющийся в теле другого организма и приносящий ему пользу. 5 КЛАСС,ПОМОГИТЕ СРОЧНО!

Биология

.......-это взаимовыгодное сожительство организмов. .......-это организм,поселяющийся в теле другого организма и приносящий ему пользу. 5 КЛАСС,ПОМОГИТЕ СРОЧНО!

Автор: Гость