Это загадка? узимові холоди всякий молодий
Українська мова
Это загадка? узимові холоди всякий молодий
Ответ(ы):
Гость:
Это не загадка, а пословица Значение пословицы: Появлению данной пословицы послужил тот факт, что в давности зимы на Руси были действительно суровые, холодные и во время праздничных народных гуляний укрыться от мороза было не где, и именно поэтому приходилось много двигаться, как в молодости, чтобы не замерзнуть. Это старинная русская крестьянская поговорка. Нам её с трудом можно понять. Во-первых, о суровой русской зиме все давно уже забыли. Во-вторых, долго ли вам приходится бывать зимой на морозе. В любой момент можно где-нибудь укрыться. А раньше праздников было не много, но на любом русском празднике люди обязательно присутствовали. И, чтобы не замёрзнуть, устраивали различные состязания и развлечения. Катания, бои, пляски и др. Если вышел на праздник - веди себя как молодой - веселись и двигайся. Иначе - замёрзнешь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Помогите пожалуйста!!! Задача: Сначала цена продукта понизилась на 5% через некоторое время цена повысилась на 5%.Вопрос:цена этого продукта стал...
Математика
помогите в парке живёт 75: белок 54 рыжих несколько серых и 3 черноухих сколько сер??х белок. 1 рыж.… 2 сер. … 3 чёрн. 4 неизвестно в … вставить...