Это загадка? узимові холоди всякий молодий

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Это не загадка, а пословица Значение пословицы: Появлению данной пословицы послужил тот факт, что в давности зимы на Руси были действительно суровые, холодные и во время праздничных народных гуляний укрыться от мороза было не где, и именно поэтому приходилось много двигаться, как в молодости, чтобы не замерзнуть. Это старинная русская крестьянская поговорка. Нам её с трудом можно понять. Во-первых, о суровой русской зиме все давно уже забыли. Во-вторых, долго ли вам приходится бывать зимой на морозе. В любой момент можно где-нибудь укрыться. А раньше праздников было не много, но на любом русском празднике люди обязательно присутствовали. И, чтобы не замёрзнуть, устраивали различные состязания и развлечения. Катания, бои, пляски и др. Если вышел на праздник - веди себя как молодой - веселись и двигайся. Иначе - замёрзнешь.