Этому дому, наверное, двести лет. Он совсем ветхий и неловко чувствует себя среди прекрасных домов нового времени. Трудно понять каким чудом он сохранился. Его грудь не украшают, мемориальные доски его стены не подкрепляют авт...

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Этому дому, наверное, двести лет. Он совсем ветхий и неловко чувствует себя среди прекрасных домов нового времени. Трудно понять каким чудом он сохранился. Его грудь не украшают, мемориальные доски его стены не подкрепляют авторитет великих людей, которые жили, в нём и хотя бы останавливались проездом. Но всё-таки он не зря простоял столько лет, все-таки и в нём жили. Может они тоже были великими, только никто этого не заметил? подчеркнуть грамматические основы и второстепенные члены предложения расставить знаки препинания

Автор: Гость