этот элемент обнаружили в минерале найденом в 1764 году на свинцовом руднике

этот элемент обнаружили в минерале найденом в 1764 году на свинцовом руднике

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Это стронций. посмотрите в интернете, там есть информация
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