Этот приём используют для проверки калькулятора. всего одно действие позволяет п??оверить правильность вычеслений, а также отображение цифр на индикаторе и работоспособность всех его сегментов. для этого нужно набрать на кальку...

Математика

Этот приём используют для проверки калькулятора. всего одно действие позволяет п??оверить правильность вычеслений, а также отображение цифр на индикаторе и работоспособность всех его сегментов. для этого нужно набрать на калькуляторе число 98765432, умножить его на однозначное число, и в результате долгно получится 888 888 888. при этом все сегменты индикатора будут светится. на какое число нужно умножить 98765432?

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