Етыстыкты уш шакта жиктеныз: Сомдау

Етыстыкты уш шакта жиктеныз: Сомдау

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Мен: Сомдайм Сен: Сосмдайсын Ол: Сомдайды Биз: Сомдаймыз Сендер: Сомдайсындар Олар: Сомдайды
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