Эвглена зеленая отличается от инфузории туфельки тем что имеет? а)постаянную форму тела б)ядро в)пищеварительная вакуоль г)хлоропласты процесс ращипления и переваривания пиши у одноклеточных животных происходит в: а)сокра...

Биология

Эвглена зеленая отличается от инфузории туфельки тем что имеет? а)постаянную форму тела б)ядро в)пищеварительная вакуоль г)хлоропласты процесс ращипления и переваривания пиши у одноклеточных животных происходит в: а)сократительная вакуоль б)пищеварительнная вакуоль в)вне в вакуолях-в цитоплазме г)в ядре Из перичисленных организмов к жгутиковым относится: а)сирептококк б)гониум в)инфузория г)амеба Малярийный плазмодий относиться к типу: а)жгутиковые б)споровики в)саркодовые г)инфузории Мел и другие известковые породы образовались за счет отложения вымерших простейших а)споровики б)жгутиковые в)фораминифер г)инфузории Предполагают что современные одноклеточные животные произошли от а)от древнейших инфузорий б)от древних жгутиковых в)от амёб г)от паразитических одноклеточных животных Простите за ошибки)если они есть)

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