Ежедневная потребность альбатроса в пище составляет 3 кг. Сельдь - 1 кг. Осьминог - 2 кг. Треска -1 кг 500 г. Кальмар - 300 грам, и каракатица 2 кг. 700 г. Составьте 3 меню для альбатроса из этих морских сущевств, которые дости...

Математика
Ежедневная потребность альбатроса в пище составляет 3 кг. Сельдь - 1 кг. Осьминог - 2 кг. Треска -1 кг 500 г. Кальмар - 300 грам, и каракатица 2 кг. 700 г. Составьте 3 меню для альбатроса из этих морских сущевств, которые достигают до 3 кг. Так : 1) Название животного 2) количество 3) Вычисление. Чтобы было в 1 день 3 кг. пользуясь данными этой таблицы ,составь три варианта меню для альбатрос на один день так, что бы вних вошли разные животные.подтверди вычислениями ,что предложений тобой рацион покрывает потребность альбатроса в пище
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А ты в каком классе?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
До остановки автобуса Папа идет 10 минут а на автобусе едет на работу на 20 минут Больше чем идет до остановки Сколько всего времени он тратит на д...
Ответить
Математика
Решите пример. (3,425-3/8):1/40+(2целых 13/40+1,675):4
Ответить
Литература
Определите разновидность народной песни ? Срочно помогите
Ответить
Биология
Люди добрые помогите пожалуйста срочно Почему для синтеза белков используется только часть генетической информации, находящейся в клетке
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста сделать номер 4,кому не сложно))
Ответить