Ежедневная потребность альбатроса в пище составляет 3 кг. Сельдь - 1 кг. Осьминог - 2 кг. Треска -1 кг 500 г. Кальмар - 300 грам, и каракатица 2 кг. 700 г. Составьте 3 меню для альбатроса из этих морских сущевств, которые дости...

Математика

Ежедневная потребность альбатроса в пище составляет 3 кг. Сельдь - 1 кг. Осьминог - 2 кг. Треска -1 кг 500 г. Кальмар - 300 грам, и каракатица 2 кг. 700 г. Составьте 3 меню для альбатроса из этих морских сущевств, которые достигают до 3 кг. Так : 1) Название животного 2) количество 3) Вычисление. Чтобы было в 1 день 3 кг. пользуясь данными этой таблицы ,составь три варианта меню для альбатрос на один день так, что бы вних вошли разные животные.подтверди вычислениями ,что предложений тобой рацион покрывает потребность альбатроса в пище

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