Ежедневно из бочки брали 7 вёдер воды.через 9 дней в бочке осталось 37 вёдер воды 1)сколько вёдер воды взяли из бочки 2) сколько вёдер воды было в бочке реши задачу двумья способами
Математика
Ежедневно из бочки брали 7 вёдер воды.через 9 дней в бочке осталось 37 вёдер воды 1)сколько вёдер воды взяли из бочки 2) сколько вёдер воды было в бочке реши задачу двумья способами
Ответ(ы):
Гость:
7х9=63(В.)-ЗА 9 ДНЕЙ. 63+37=100(в.)- всего. 7х9+37=100.
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