Ежедневно из бочки брали 7 вёдер воды.через 9 дней в бочке осталось 37 вёдер воды 1)сколько вёдер воды взяли из бочки 2) сколько вёдер воды было в бочке реши задачу двумья способами

Математика

Ежедневно из бочки брали 7 вёдер воды.через 9 дней в бочке осталось 37 вёдер воды 1)сколько вёдер воды взяли из бочки 2) сколько вёдер воды было в бочке реши задачу двумья способами

Автор: Гость