Ежемесечная зарплата чиновника 320 евро. три восьмых зарплаты он тратит на питание, 0,3 - на оплату квартиры, 5% - на газеты и журналы. Сколько денег остаётся на другие нужды?

Математика

Ежемесечная зарплата чиновника 320 евро. три восьмых зарплаты он тратит на питание, 0,3 - на оплату квартиры, 5% - на газеты и журналы. Сколько денег остаётся на другие нужды?

Автор: Гость