Ежемесечная зарплата чиновника 320 евро. три восьмых зарплаты он тратит на питание, 0,3 - на оплату квартиры, 5% - на газеты и журналы. Сколько денег остаётся на другие нужды?
Математика
Ежемесечная зарплата чиновника 320 евро. три восьмых зарплаты он тратит на питание, 0,3 - на оплату квартиры, 5% - на газеты и журналы. Сколько денег остаётся на другие нужды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120 на питание 0,96 на оплату квартиры 16 на газеты и журналы 183,04 на все остальное
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