Ежемесячная зарплата чиновника равна 320 латам.3/8 зарплаты он тратит на питание, 0,3 - на оплату квартиры , 5%- на газеты и журналы. Сколько денег остается на другие нужды.

Математика
Ежемесячная зарплата чиновника равна 320 латам.3/8 зарплаты он тратит на питание, 0,3 - на оплату квартиры , 5%- на газеты и журналы. Сколько денег остается на другие нужды.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38=120 0.3*320=96 320*5/100=16 120+96+16=232 320-232=88
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