Ежемесячная зарплата чиновника равна 320 латам.3/8 зарплаты он тратит на питание, 0,3 - на оплату квартиры , 5%- на газеты и журналы. Сколько денег остается на другие нужды.

Математика

Ежемесячная зарплата чиновника равна 320 латам.3/8 зарплаты он тратит на питание, 0,3 - на оплату квартиры , 5%- на газеты и журналы. Сколько денег остается на другие нужды.

Автор: Гость