Ежемесячно плата за телефон составляет 250 рублей в месяц В следуйщем году она увеличилась на 4% Сколько рублей будет составлять ежемесячная плата за телефон в следующем году ?
Математика
Ежемесячно плата за телефон составляет 250 рублей в месяц В следуйщем году она увеличилась на 4% Сколько рублей будет составлять ежемесячная плата за телефон в следующем году ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)250:100=2,5(рубля) - 1% 2)2,5•4=10(рублей) - 4% 3)250+10=260(рублей) Ответ: 260 рублей будет ежемесячная плата за телефон в следующем году.
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