Ежемесячно плата за телефон составляет 250 рублей в месяц В следуйщем году она увеличилась на 4% Сколько рублей будет составлять ежемесячная плата за телефон в следующем году ?

Математика

Ежемесячно плата за телефон составляет 250 рублей в месяц В следуйщем году она увеличилась на 4% Сколько рублей будет составлять ежемесячная плата за телефон в следующем году ?

Автор: Гость