Ёжик решил помирить Лису и Журавля. Поэтому он сказал: "Вы оба не совсем правы...". А ??от что именно он сказал дальше, как покритиковал, конечно, в мягкой форме, своих друзей, придумайте сами.

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Ёжик решил помирить Лису и Журавля. Поэтому он сказал: "Вы оба не совсем правы...". А ??от что именно он сказал дальше, как покритиковал, конечно, в мягкой форме, своих друзей, придумайте сами.

Автор: Гость