Ёжик собирал в лесу грибы. -много ли ты собрал?спросила белочка. -если я найду ещё 2,то меня их будет столько же грибов сколько в прошлом году.а если найду не 2 а 26 то у меня их будет в 4 раза больше чем в прошлом году. ско...
Математика
Ёжик собирал в лесу грибы. -много ли ты собрал?спросила белочка. -если я найду ещё 2,то меня их будет столько же грибов сколько в прошлом году.а если найду не 2 а 26 то у меня их будет в 4 раза больше чем в прошлом году. сколько грибов собрал ёжик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - число грибов которое собрал ежик,значит х+2 - столько грибов сколько в прошлом году, а х+26 = 4(х+2) (т.к. если он собрете еще 26,это будет в 4раза,чем в прошлом году,а в прошлом году это х+2,поэтому домножим) х+26 = 4(х+2) х+26= 4х = 8 х - 4х = 8 - 26 -3х = - 18 3х = 18 х = 6 6грибов соберет ежик,если найдет еще два ,значит 6-2= 4гриба собрал ежик
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