Ёжик собирал в лесу грибы. -много ли ты собрал?спросила белочка. -если я найду ещё 2,то меня их будет столько же грибов сколько в прошлом году.а если найду не 2 а 26 то у меня их будет в 4 раза больше чем в прошлом году. ско...

Математика

Ёжик собирал в лесу грибы. -много ли ты собрал?спросила белочка. -если я найду ещё 2,то меня их будет столько же грибов сколько в прошлом году.а если найду не 2 а 26 то у меня их будет в 4 раза больше чем в прошлом году. сколько грибов собрал ёжик?

Автор: Гость