Ёжики М и N в 9.30 одновременно вышли навстречу друг другу со скоростью соответственно 1 м/с и 2 м/с , и встретились в 9.40 . В 9.30 расстояние между ними было равно ... метров. 2) если а+b = 21 и отношение a : b = 4: 3 , та а...

Математика

Ёжики М и N в 9.30 одновременно вышли навстречу друг другу со скоростью соответственно 1 м/с и 2 м/с , и встретились в 9.40 . В 9.30 расстояние между ними было равно ... метров. 2) если а+b = 21 и отношение a : b = 4: 3 , та а = ... .

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