Езпосередньо пов'язане із супутником Землі - Місяцем. Воно буває на Землі щороку п??отягом одного-трьох днів
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Езпосередньо пов'язане із супутником Землі - Місяцем. Воно буває на Землі щороку п??отягом одного-трьох днів
Ответ(ы):
Гость:
Затемнення //////////////////////////////////////
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