Файл размером 7Мбайт передается через некоторое соединение за 28 секунд.Определит?? размер файла (в Кбайт),который можно передать через другое соединение с вдвое большей скоростью за 5 секунд( в ответе укажите в Кбайтах)
Информатика
Файл размером 7Мбайт передается через некоторое соединение за 28 секунд.Определит?? размер файла (в Кбайт),который можно передать через другое соединение с вдвое большей скоростью за 5 секунд( в ответе укажите в Кбайтах)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем скорость исходного соединения. Так как в дальнейшем нам нужны килобайт, переведем 7 Мб в Кб и разделим на 28 секунд. Получается скорость 256 Кб/с, умножим на 2 и получим нужную нам скорость 512 Кб/с. За 5 с. по этому соединению пройдет файл размером (512 * 5) Кб = 2560 Кб.
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