Файл размеров 4 кбайта передаётся через некоторое соединение со скоростью 2048 бит/??ек. Определите размер (в байтах), который может передать за то же время через другое соединение со скоростью 512 байт/сек. напишите, пожалуйс...

Информатика
Файл размеров 4 кбайта передаётся через некоторое соединение со скоростью 2048 бит/??ек. Определите размер (в байтах), который может передать за то же время через другое соединение со скоростью 512 байт/сек. напишите, пожалуйста, само решение и ответ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*1024*8/2048=16 секунд 512*16=8192/1024= 8 Кбайта
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