Файл размеров 4 кбайта передаётся через некоторое соединение со скоростью 2048 бит/??ек. Определите размер (в байтах), который может передать за то же время через другое соединение со скоростью 512 байт/сек. напишите, пожалуйс...

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Файл размеров 4 кбайта передаётся через некоторое соединение со скоростью 2048 бит/??ек. Определите размер (в байтах), который может передать за то же время через другое соединение со скоростью 512 байт/сек. напишите, пожалуйста, само решение и ответ

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