Фанетический разбор слова любовь
Разное
Фанетический разбор слова любовь
Ответ(ы):
Гость:
Любовь - лю/бовь ,2 слога ,ударение на втором слоге , ( л* у б о ф* ) . Л ( л* ) - согласный ,мягкий парный ,звонкий непарный ,сонорный . Ю ( у ) - гласный ,безударный . Б ( б ) - согласный ,твёрдый парный ,звонкий парный . О ( о ) - гласный ,ударный . В ( ф* ) - согласный ,мягкий парный ,глухой парный . Ь ( ) - нет звука . 6 букв ,5 звуков .
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