Фармакология(помогите пожалуйста) Нужно выписать рецепты

Краткие правила выписывания рецептов о-методическое пособие для студентов лечебного, педиатрического и фармацевтического факультетов ВРАЧЕБНАЯ И ФАРМАЩШШЧНСКАЯ РЕЦЕПТУРА Общая рецептура как раздел лекарствоведения объединяет врачебную и фармацевтическую рецептуру. Врачебная рецептура изучает правила выписывания лекарств (точнее лекарственных форм). Фармацевтическая рецептура включает правила изготовления лекарственных форм и в насто­ящее время обособилась в специальную отрасль фармацевтических зна­ний - технологию лекарственных форм. ПОНЯТИЕ О ЛЕКАРСТВЕННОМ ВЕЩЕСТВЕ, ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ И ЛЕКАРСТВЕ Лекарственное вещество (или средство) - это химическое соедине­ние обладающее фармакологической активностью. Лекарственный препарат - это лекарственное сырье, подвергнутое специальной обработке. Источники лекарственного сырья могут быть минерального, растительного, животного, синтетического происхожде­ния и продукты жизнедеятельности микроорганизмов. Лекарственной формой называют приданную лекарственному веще­ству форму выпуска, которая наилучшим способом отвечает целям при­менения и наиболее удобна в использовании. Лекарство - это лекарственное вещество в определенной лекарствен­ной форме. РЕЦЕПТ И ЕГО СТРУКТУРА Рецепт - это письменное обращение врача к фармацевту об изготов­лении лекарства с указанием, как этим лекарством должен пользоваться больной. Выполняя предписания врача, фармацевт (провизор) контроли­рует правильность рецепта (в основном это касается дозы лекарства и совместимости выписанных веществ). Пациент в свою очередь должен точно соблюдать указанный способ применения препарата. Пропись лекарства осуществляется на латинском языке, указание же как пользоваться лекарством больному на русском (родном) языке. Структура рецепта Рецепт состоит из следующих разделов: - штамп лечебного учреждения; - дата; - ФИО и возраст больного; - ФИО врача; - пропись лекарства; - указание фармацевту на изготовление определенной лекарственной формы (необязательно при официнальных и сокращенных прописях) - указание фармацевту на особенности выдачи лекарства больному - указание больному, как правильно принимать лекарство - подпись врача, его личная печать и печать учреждения. Основной раздел рецепта - пропись лекарства. Он всегда начинается с обращения к фармацевту: Recipe - возьми, после чего в определенной последовательности идет перечисление лекарственных веществ. Обязатель­ной частью прописи является только основное действующее вещество или базис (basis), которое помещается на первой строке. Именно на его при­менении основан фармакологический эффект лекарства. На втором месте в прописи стоят вспомогательные вещества (adjuvans): они применяется с целью усиления действия базиса или ослабления его нежелательных эф­фектов. На третьем месте находятся корригирующие вещества (corrigens), которые вводятся в состав лекарства с целью исправления его неприятных органолептических (вкус, цвет, запах и др.) свойств. На последнем месте находятся вещества придающие определенную форму лекарству - это формообразующие вещества (constituens): вода в растворах, вазелин в мазях, сахар в порошках и т.д.. Вспомогательных, корригирующих и фор­мообразующих веществ в рецепторной прописи может быть несколько ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В рецепте Если два или несколько лекарственных веществ указываются в одной и той же дозе ВИДЫ РЕЦЕПТУРНЫХ ПРОПИСЕЙ Существует три основных вида прописей лекарственных средств: официнальные, мануальные и магистральные. Пропись, которая узаконена внесением в Фармакопею, и не подлежит изменениям, называется официнальной (от латинского oficina - аптека). Фармакопея - медикофармацевтический кодекс, имеющий законодатель­ное значение. Официнальная пропись всегда сокращенная, то есть в ней указывает­ся только базис, его количество и название лекарственной формы. Только официнально выписываются следующие лекарственные формы; таблетки, драже, экстракты, настойки, сиропы, истинные эмульсии, аэрозоли. Пропись сложных лекарств, осуществляющихся по стандартным про­писям, помещенным в Фармацевтическом мануале, называется мануаль­ной (от латинского manus - руководство). Мануальная пропись всегда развернутая, то есть в ней указываются все ингредиенты лекарства и дается указание фармацевту, какую лекарственную форму из них приготовить. Пример мануальной прописи: для лечения невроза выписать миксту­ру Магистральная пропись всегда развернутая Если в рецепте выписывается одно лекарственное вещество, то про­пись называется простой КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ Лекарственные формы чаще всего классифицируют по физико-хими­ческим свойствам: различают твердые, мягкие, жидкие, аэрозольные и газообразные. Аэрозольные и газообразные лекарственные формы выписываются только официнальное ТВЕРДЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ К основным твердым лекарственным формам относятся: ПОРошки КАПСУЛЫ ПРИСЫПКи ТАБЛЕТКИ