Фасоли собрали на 36 кг меньше чем огурцов. Сколько кг огурцов собрали, если масса собранной фасоли в 3 раза меньше массы огурцов

Математика

Фасоли собрали на 36 кг меньше чем огурцов. Сколько кг огурцов собрали, если масса собранной фасоли в 3 раза меньше массы огурцов

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