Фасоли собрали на 36 кг меньше чем огурцов. Сколько кг огурцов собрали, если масса собранной фасоли в 3 раза меньше массы огурцов
Математика
Фасоли собрали на 36 кг меньше чем огурцов. Сколько кг огурцов собрали, если масса собранной фасоли в 3 раза меньше массы огурцов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фасоль собрали 12 штук. решение: 36:3=12 ответ:масса фасоли 12 кг
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