Fe-Fe2O3-Fe2(SO4)3Fe(NO3)3-Fe(OH)3-Fe2O3 напишите уравнения реакцией при помоши которых можно осуществить следующие превращения
Химия
Fe-Fe2O3-Fe2(SO4)3Fe(NO3)3-Fe(OH)3-Fe2O3 напишите уравнения реакцией при помоши которых можно осуществить следующие превращения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Fe +3 O2 = 2Fe2O3Fe2O3 +3 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2OFe2(SO4)3 + 3Ca(NO3)2 = 2Fe(NO3)3 + 3CaSO4Fe(NO3)3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaNO32Fe(OH)3 -> Fe2O3 + 3H2O
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