Феодальная раздробленность в Западной Европе. 6 класс Дайте, пожалуйста, сравнит??льную характеристику Германии и Италии (общее и разное)

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Феодальная раздробленность в Западной Европе. 6 класс Дайте, пожалуйста, сравнит??льную характеристику Германии и Италии (общее и разное)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я могу ответить почему они остались раздробленны ? Так вот во первый горожане и мелкие дворяни были очень слабы , чтоб стать опорой для кораля , во вторых им это было не нужно у них и без того вся было варянтов емть много вот лдни из них
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