Феодальная раздробленность в Западной Европе. 6 класс Дайте, пожалуйста, сравнит??льную характеристику Германии и Италии (общее и разное)
История
Феодальная раздробленность в Западной Европе. 6 класс Дайте, пожалуйста, сравнит??льную характеристику Германии и Италии (общее и разное)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я могу ответить почему они остались раздробленны ? Так вот во первый горожане и мелкие дворяни были очень слабы , чтоб стать опорой для кораля , во вторых им это было не нужно у них и без того вся было варянтов емть много вот лдни из них
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пульс у спортсменов -60 ударов в минуту. А у людей, не занимающихся спортом 78- ударов в минуту. Сколько сокращений за 1 час производит сердечная м...