Феодальная раздробленность в Западной Европе. 6 класс Дайте, пожалуйста, сравнит??льную характеристику Германии и Италии (общее и разное)

Гость: Гость:

Я могу ответить почему они остались раздробленны ? Так вот во первый горожане и мелкие дворяни были очень слабы , чтоб стать опорой для кораля , во вторых им это было не нужно у них и без того вся было варянтов емть много вот лдни из них