Фермер имеет три поля, каждое из которых однородно, хотя продуктивность их неодинакова. Поля используются под посевы картофеля и пшеницы. На первом поле фермер может вырастить либо 16 тонн картофеля, либо 4 тонны пше...

Фермер имеет три поля, каждое из которых однородно, хотя продуктивность их неодинакова. Поля используются под посевы картофеля и пшеницы. На первом поле фермер может вырастить либо 16 тонн картофеля, либо 4 тонны пшеницы; на втором – 8 и 3 соответственно, а на третьем – 4 и 2 соответственно. Постройте кривую производственных возможностей.