Фермер отвез в город 90кг смародины малины ?на 420 кг меннше вишен ? на 380 кг больше ни?? смародины и вишен вместе

Математика

Фермер отвез в город 90кг смародины малины ?на 420 кг меннше вишен ? на 380 кг больше ни?? смародины и вишен вместе

Автор: Гость