Фермер отвез в город 90кг смародины малины ?на 420 кг меннше вишен ? на 380 кг больше ни?? смародины и вишен вместе

Математика
Фермер отвез в город 90кг смародины малины ?на 420 кг меннше вишен ? на 380 кг больше ни?? смародины и вишен вместе
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Ответ: 620 килограммов
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