Фермер видвиз у мисто 90 кг смородины . вишень на 380 бильше . ниж смородыны . а малыны на 420 кг менше . ниж смородыны и вышень разом . скилькы килограмив малыны видвиз фермер у мисто .?
Математика
Фермер видвиз у мисто 90 кг смородины . вишень на 380 бильше . ниж смородыны . а малыны на 420 кг менше . ниж смородыны и вышень разом . скилькы килограмив малыны видвиз фермер у мисто .?
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