Фермерском хозяйстве собирали по 36 ц пшеницы с гектара применение интенсивной технологии позволило увеличить производство пшеницы на той же площади на 25 процентов Сколько це нтнеров пшеницы стали собирать с одного г...

Фермерском хозяйстве собирали по 36 ц пшеницы с гектара применение интенсивной технологии позволило увеличить производство пшеницы на той же площади на 25 процентов Сколько це нтнеров пшеницы стали собирать с одного гектара в этом хозяйстве