Фермерском хозяйстве собирали по 36 ц пшеницы с гектара применение интенсивной технологии позволило увеличить производство пшеницы на той же площади на 25 процентов Сколько це нтнеров пшеницы стали собирать с одного г...
Фермерском хозяйстве собирали по 36 ц пшеницы с гектара применение интенсивной технологии позволило увеличить производство пшеницы на той же площади на 25 процентов Сколько це нтнеров пшеницы стали собирать с одного гектара в этом хозяйстве
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36 * 0,25 = 9 36 + 9 = 45