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фигура состоит из одинаковых квадратов со стороной 1 см. чему равен периметр
фигура состоит из одинаковых квадратов со стороной 1 см. чему равен периметр
Ответ(ы):
Ответил Гость:
какая фигура?
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