Fill in must,or mustn't A.G Baillie Secondary school Rules 1. You.........run in the halls at school. 2. You.........be mean to your classmates. 3. You........treat your teachers with respect. 4. You.........do your homew...

Гость: Гость:

1. Mustn't (Тебе нельзя бегать по коридорам в школе). 2. Mustn't (Тебе нельзя плохо обращаться со своими одноклассниками). 3. Must (Ты должен с уважением относиться к учителям). 4. Скорее всего, must, если преподавателей не беспокоит то, что Вы выполняете работу ночью. (Ты должен выполнять свою домашнюю работу каждую ночь). 5. Mustn't (Тебе нельзя разговаривать в классе). 6. Mustn't (Тебе нельзя есть или пить за партой). 7. Must ((Ты должен приходить вовремя) Быть вовремя) и тому прочее. 8. Must (Ты должен всегда носить свою школьную форму).