Fill in must,or mustn't A.G Baillie Secondary school Rules 1. You.........run in the halls at school. 2. You.........be mean to your classmates. 3. You........treat your teachers with respect. 4. You.........do your homew...
Английский язык
Fill in must,or mustn't A.G Baillie Secondary school Rules 1. You.........run in the halls at school. 2. You.........be mean to your classmates. 3. You........treat your teachers with respect. 4. You.........do your homework every night. 5. You.........talk in class. 6.you..........eat or drink at your desk. 7. You.........be on time 8. You........ Always wear your school uniform Обязательно сделайте перевод!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Mustn't (Тебе нельзя бегать по коридорам в школе). 2. Mustn't (Тебе нельзя плохо обращаться со своими одноклассниками). 3. Must (Ты должен с уважением относиться к учителям). 4. Скорее всего, must, если преподавателей не беспокоит то, что Вы выполняете работу ночью. (Ты должен выполнять свою домашнюю работу каждую ночь). 5. Mustn't (Тебе нельзя разговаривать в классе). 6. Mustn't (Тебе нельзя есть или пить за партой). 7. Must ((Ты должен приходить вовремя) Быть вовремя) и тому прочее. 8. Must (Ты должен всегда носить свою школьную форму).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача 5 колец с рубинами стоят 2 267500 руб. а кольцо с изумрудом на 18500 дешевле кольца с рубином Сколько надо заплатить за два кольца с рубинам...
Русский язык
Напишите схему предложения: прекрасная поэзия Блока, как и всякое высокое искусство, живёт и ей суждена вечная молодость.