Физика 7 класс. гепард самый быстрый зверь на земле. Это стройная пятнистая кошка ??а длинющих ногах развивает скорость 110км/ч. но бежит не далеко. нужно составить задачу

Физика
Физика 7 класс. гепард самый быстрый зверь на земле. Это стройная пятнистая кошка ??а длинющих ногах развивает скорость 110км/ч. но бежит не далеко. нужно составить задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько гепард бежит метров в секунду
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