Физика 7 класс. гепард самый быстрый зверь на земле. Это стройная пятнистая кошка ??а длинющих ногах развивает скорость 110км/ч. но бежит не далеко. нужно составить задачу

Физика

Физика 7 класс. гепард самый быстрый зверь на земле. Это стройная пятнистая кошка ??а длинющих ногах развивает скорость 110км/ч. но бежит не далеко. нужно составить задачу

Автор: Гость