Физика 9 класс x=5-2t Где находилась точка в начальной момент времени. Где окажеться через 10 с? С решением пожалуйста:3

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Физика 9 класс x=5-2t Где находилась точка в начальной момент времени. Где окажеться через 10 с? С решением пожалуйста:3

Автор: Гость