Физика(( Автомобиль первую часть пути (30 км) прошел со скоростью 15 м/с, а вторую (40 км) он прошел за 1 час. С какой средней скоростью двигался автомобиль на всем пути?

Физика

Физика(( Автомобиль первую часть пути (30 км) прошел со скоростью 15 м/с, а вторую (40 км) он прошел за 1 час. С какой средней скоростью двигался автомобиль на всем пути?

Автор: Гость