Физика(( Автомобиль первую часть пути (30 км) прошел со скоростью 15 м/с, а вторую (40 км) он прошел за 1 час. С какой средней скоростью двигался автомобиль на всем пути?
Физика
Физика(( Автомобиль первую часть пути (30 км) прошел со скоростью 15 м/с, а вторую (40 км) он прошел за 1 час. С какой средней скоростью двигался автомобиль на всем пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V (среднее) = S (весь) / t (всё)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Математика
На отрезке MN равно 19 см отметили точку K такую что МK равно 15 см и точка F такую что FN равна 13 см Найди длину отрезка KF