Физика(( Автомобиль первую часть пути (30 км) прошел со скоростью 15 м/с, а вторую (40 км) он прошел за 1 час. С какой средней скоростью двигался автомобиль на всем пути?

Физика
Физика(( Автомобиль первую часть пути (30 км) прошел со скоростью 15 м/с, а вторую (40 км) он прошел за 1 час. С какой средней скоростью двигался автомобиль на всем пути?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V (среднее) = S (весь) / t (всё)
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