Физика помогите сколько рейсов должна сделать автомашина грузоподъмностью 3 т для перевозки 10 м3 цемента,плотность которого 2800/м3 ЗАРАНЕЕ БЛОГОДАРЕН
Физика
Физика помогите сколько рейсов должна сделать автомашина грузоподъмностью 3 т для перевозки 10 м3 цемента,плотность которого 2800/м3 ЗАРАНЕЕ БЛОГОДАРЕН
Ответ(ы):
Гость:
Задача решается очень просто: найдем массу цемента: 2800 разделим на 10= 280 кг теперь найдем кол-во раз ,которон потребуется машине перевести цемент: 3000кг(это 3тонны) делим на 280 кг= 10,7 раз , т.е. надо перевести цемент 11 раз. и это все, задача решена.
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