Физика!!! У нас есть формула: c1× m1× (t- t1) = c2× m2× (t2 - t). Как с неё вывести t? Вот сама задача: В воду объемом 1 л и температурой 18 *С вливают 300 г росплавленого олова при температуре 232 *С. На сколько градусов нагр...

Физика

Физика!!! У нас есть формула: c1× m1× (t- t1) = c2× m2× (t2 - t). Как с неё вывести t? Вот сама задача: В воду объемом 1 л и температурой 18 *С вливают 300 г росплавленого олова при температуре 232 *С. На сколько градусов нагрееться вода? Потерями теплоты пренебречь. Плотность воды = 1000 кг/м3,удельная теплоемкость воды = 4200 Дж/кг *С, удельная темплоемкость олова 230 Дж/ кг *С. ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПЛИЗ!

Автор: Гость