Флаг болгарии такой же как и у россии,но вместо синей полосы-зеленая.французский флаг состоит из вертикальных полос синей,белой и красной полос,а нидерландский-из тех же но горизонтальных.флаг италии отличается от французского ...
География
Флаг болгарии такой же как и у россии,но вместо синей полосы-зеленая.французский флаг состоит из вертикальных полос синей,белой и красной полос,а нидерландский-из тех же но горизонтальных.флаг италии отличается от французского так же как и болгарский от российского.сколько видов цветной бумаги понадобится для этих флагов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 вида цветной бумаги: синяя, белая, красная, зеленая
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