Флаг болгарии такой же как и у россии,но вместо синей полосы-зеленая.французский флаг состоит из вертикальных полос синей,белой и красной полос,а нидерландский-из тех же но горизонтальных.флаг италии отличается от французского ...

География

Флаг болгарии такой же как и у россии,но вместо синей полосы-зеленая.французский флаг состоит из вертикальных полос синей,белой и красной полос,а нидерландский-из тех же но горизонтальных.флаг италии отличается от французского так же как и болгарский от российского.сколько видов цветной бумаги понадобится для этих флагов?

Автор: Гость