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Флейта созине сойлем кура
Флейта созине сойлем кура
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Кейбир ауылды трмыс тиршишыктегвлер флейтаны мейлінше коп колданады
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