Флуорид двохвалентного хімічного елемента, який містить 48,7% Флуорк за масою, стан??вить 0,036% маси кісток людини. Визначте формулу сполуки та обчисліть масу Флуору в кістках людини масою 70кг, якщо масова частка кісток від м...

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ЭF2. Тогда 19*2/(19*2+x)=0,487 x=40, тогда наш элемент это кальций Ca. Формула фторида CaF2. 70000*0,2=14000 (грамм) 14000*0,00036=5,04 (грамма). Масса фтора: 5,04*0,487≈2,45 (грамма)