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фонетический разбор слов жираф
фонетический разбор слов жираф
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Жираф[ж ы р а ф] 2 гл 2 сл 3 согл ж и р
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