фонетический разбор слова ИДТИ
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фонетический разбор слова ИДТИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
идти-2 слога, 2 гл, 2 согл. и (и) -гл, безуд д- ( )- звука нет т-(т')- согл, мягк, глух, парный. и (и)- гл, уданр ----------------------- 4 буквы, 3 звука
Гость:
транскрипция (ити) 2 слога и-(и)гласная,безударная д-(д)----- т-(т')-согласный, мягкий, парный,глухой и-(и)-гласная,ударная 4 букв,3 звука
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